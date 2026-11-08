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टीआई हत्याकांड: आरोपी मोहिन जायसवाल की मौत, दो दिन से अस्पताल में था; शराब ठेके में 30 प्रतिशत का हिस्सेदार

Mon, 09 Nov 2026 10:19 AM IST
देवास ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देवास
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देवास Published by: देवास ब्यूरो Updated Mon, 09 Nov 2026 10:19 AM IST
सार

देवास के खातेगांव टीआई दिलीप पुरी हत्याकांड के आरोपी अहमदाबाद निवासी मोहिन जायसवाल की रविवार को अस्पताल में मौत हो गई। दो दिन पहले तबीयत बिगड़ने पर उसे भर्ती कराया गया था। शुरुआती जानकारी में ब्रेन स्ट्रोक मौत की वजह बताई जा रही है। एसआईटी अवैध शराब कारोबार के नेटवर्क की जांच जारी रखेगी।

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Mohin Jaiswal, an accused in murder of TI Dilip Puri, has died; he had been hospitalized for the past two days
आरोपी मोहिन जायसवाल

विस्तार
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देवास के खातेगांव थाना प्रभारी टीआई दिलीप पुरी की हत्या के मामले में आरोपी अहमदाबाद निवासी मोहिन जायसवाल की रविवार को मौत हो गई। दो दिन पहले अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शुरुआती जानकारी के अनुसार, उसे ब्रेन स्ट्रोक आया था। मामले की जांच कर रही एसआईटी में शामिल कन्नौद एसडीओपी आदित्य तिवारी ने मोहिन की मौत की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि सोमवार को उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा।

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जानकारी के अनुसार, टीआई दिलीप पुरी की मौत के मामले में पुलिस अवैध शराब कारोबार से जुड़े नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही थी। इसी जांच के दौरान अहमदाबाद निवासी मोहिन जायसवाल का नाम सामने आया था। वह इस मामले में आरोपी था। पुलिस जांच में यह बात भी सामने आई थी कि मोहिन का शराब ठेके में 30 प्रतिशत हिस्सा था। हालांकि, इस हिस्सेदारी से जुड़े पूरे आर्थिक लेनदेन और कारोबार में उसकी भूमिका की जांच की जा रही थी।
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शराब कारोबार के नेटवर्क की हो रही थी पड़ताल
दिलीप पुरी की मौत के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन किया था। जांच का दायरा मध्यप्रदेश से लेकर गुजरात तक पहुंच गया था। एसआईटी की टीमें गुजरात में भी सक्रिय थीं और अवैध शराब कारोबार से जुड़े लोगों, वाहनों, आपसी संपर्कों और आर्थिक लेनदेन की जानकारी जुटा रही थीं। पुलिस यह पता लगाने में जुटी थी कि शराब के इस नेटवर्क में कौन-कौन लोग शामिल थे और कारोबार का संचालन किस तरह किया जा रहा था।

तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में कराया था भर्ती
बताया जा रहा है कि करीब दो दिन पहले मोहिन जायसवाल की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। इसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां रविवार को उसकी मौत हो गई। शुरुआती जानकारी में ब्रेन स्ट्रोक को मौत की वजह बताया जा रहा है। एसआईटी अधिकारी ने भी उसकी मौत की पुष्टि की है।मोहिन जायसवाल की मौत के बाद अब पुलिस के सामने जांच से जुड़े कई पहलुओं को आगे बढ़ाने की चुनौती है। एसआईटी अब तक जुटाए गए साक्ष्यों, दस्तावेजों और अन्य आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर अवैध शराब कारोबार के नेटवर्क की पड़ताल जारी रखेगी।

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