टीआई हत्याकांड: आरोपी मोहिन जायसवाल की मौत, दो दिन से अस्पताल में था; शराब ठेके में 30 प्रतिशत का हिस्सेदार

देवास के खातेगांव थाना प्रभारी टीआई दिलीप पुरी की हत्या के मामले में आरोपी अहमदाबाद निवासी मोहिन जायसवाल की रविवार को मौत हो गई। दो दिन पहले अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शुरुआती जानकारी के अनुसार, उसे ब्रेन स्ट्रोक आया था। मामले की जांच कर रही एसआईटी में शामिल कन्नौद एसडीओपी आदित्य तिवारी ने मोहिन की मौत की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि सोमवार को उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा।

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