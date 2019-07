चंदौली : किशोर को जिंदा जलाने पर पिता का बयान, लगाया ये बड़ा आरोप

चंदौली जिले के सैयदराजा थाना क्षेत्र में रविवार सुबह एक किशोर को जिंदा जलाने के मामले में परिवार का एक बड़ा बयान सामने आया है। परिवार का आरोप है कि उन लोगों ने किशोर को इसलिए जिंदा जला दिया क्योंकि उसने जय श्री राम का नारा बोलने से इनकार कर दिया था। वहीं इस मामले पर चंदौली के एसपी का भी बयान आया है।चंदौली के एसपी संतोष कुमार सिंह के अनुसार किशोर ने लोगों को अलग-अलग बयान दिए हैं, जो जांच में झूठे पाए गए हैं। इसलिए ये मामला संदिग्ध लग रहा है। उन्होंने बताया कि पीड़ित के शरीर में आग लगने की घटना गंभीर है। इसकी जांच कराई जा रही है। प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध है। ऐसे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। इसके हर पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है। जल्द ही घटना की सच्चाई सामने आ जाएगी।

SP Chandauli: He's admitted in a hospital with 45% burns. He had given different statements to different people, so it seemed suspicious. It seemed he had been tutored. Police monitored CCTV footage of places he had mentioned & found that he had not been at any of those places. https://t.co/VwQokLzcvd