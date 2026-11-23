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बीरशाहपुर गांव निवासी अतुल दुबे मवैया उपकेंद्र पर सब स्टेशन ऑफिसर (एसएसओ) के पद पर तैनात थे। शनिवार की रात करीब नौ बजे वह ड्यूटी के लिए घर से निकले थे। राजकीय नलकूप के पास पहले से घात लगाए आरोपियों ने उन्हें घेर लिया और सिर पर लोहे की रॉड से वार कर दिया। उनकी चीख सुनकर पिता कृपाशंकर दुबे और परिवार के अन्य लोग पहुंचे तो आरोपी भागते दिखाई दिए।परिजनों ने पुलिस के आपातकालीन नंबर 112 पर सूचना दी। बाइक पीआरवी और देहात कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अतुल को लेकर मंडलीय अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी पर एएसपी सिटी योगेंद्र सिंह, सीओ जटाशंकर मिश्रा और आसपास के थानों की पुलिस अस्पताल पहुंची।कृपाशंकर दुबे ने तहरीर में आरोप लगाया कि पैतृक संपत्ति के बंटवारे के विवाद में पट्टीदार उमाशंकर दुबे, उनके पुत्र प्रमोद दुबे, पौत्र आयुष दुबे और बहू उषा देवी ने राजकीय नलकूप के पास अतुल को घेरकर लोहे की रॉड और लाठी से हमला किया। पुलिस ने चारों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया।इनसेट-140 बीघा खेत और 10 बिस्वा आबादी की जमीन पर विवादगांव निवासी शोभनाथ और प्रजापति दो भाई थे। शोभनाथ के दो पुत्र फूलचंद्र और कृपाशंकर दुबे हैं। फूलचंद्र की चार पुत्रियां और कृपाशंकर के तीन पुत्र हैं। कृपाशंकर का बड़ा पुत्र अतुल बिजली उपकेंद्र पर एसएसओ था। उनके छोटे पुत्र आशीष मुंबई और लालू दिल्ली में काम करते हैं। वहीं, प्रजापति के दो पुत्र उमाशंकर और रमाशंकर हैं। उमाशंकर का एक पुत्र आयुष है, जो हत्या के आरोपियों में शामिल है।फूलचंद्र ने बताया कि दोनों परिवारों के बीच 40 बीघा खेत और 10 बिस्वा आबादी की जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। करीब एक वर्ष से मामला एसडीएम न्यायालय में विचाराधीन है। आबादी की जमीन पर सभी के मकान बने हैं, जबकि पीछे की ओर जमीन खाली है। 40 बीघा खेत में चार भाइयों के हिस्से में 10-10 बीघा जमीन आई है। कुछ खेत सड़क किनारे हैं। इसी जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद है। फाटबंदी का मामला भी एसडीएम न्यायालय में चल रहा है।इनसेट-2प्लास्टर कराने से रोकने पर 10 दिन पहले भी हुआ था विवादफूलचंद्र ने बताया कि विपक्षी अक्सर विवाद करते रहते थे। करीब 10 दिन पहले कृपाशंकर अपने मकान में प्लास्टर करा रहे थे। इस दौरान आयुष ने पहुंचकर काम रुकवा दिया। विरोध करने पर वह मारपीट पर उतारू हो गया। विवाद की सूचना पर पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले गई थी। एक पक्ष से कृपाशंकर और उनके पुत्र अतुल तथा दूसरे पक्ष से प्रमोद और उनके पुत्र आयुष को थाने ले जाया गया था। वहां रातभर बैठाने के बाद अगले दिन सुलह कराकर छोड़ दिया गया था। फूलचंद्र के अनुसार, इसके बाद भी आयुष विवाद करता रहा। दो दिन पहले भी उसने विवाद किया था। उनका आरोप है कि देहात कोतवाली पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की होती तो यह घटना नहीं होती।वर्जन-पैतृक संपत्ति के बंटवारे के विवाद में पट्टीदारों ने युवक पर हमला कर हत्या कर दी। मृतक के पिता की तहरीर पर चारों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों पट्टीदारों के बीच लंबे समय से संपत्ति का विवाद चल रहा था। मामला न्यायालय में विचाराधीन था।- अपर्णा रजत कौशिक, पुलिस अधीक्षक