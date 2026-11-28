नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) नितिन पांडेय की अदालत ने शुक्रवार को दोषी सोनू राजभर को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर विभिन्न धाराओं में जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की कुल धनराशि का 80 प्रतिशत पीड़िता को देने का आदेश दिया है।

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अभियोजन के अनुसार, मामला जैतपुरा थाना क्षेत्र का है। 21 सितंबर 2018 को पीड़िता के पिता ने पुलिस को प्रार्थनापत्र देकर देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उनकी 15 वर्षीय बेटी घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। काफी खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चला। इस पर पुलिस ने सोनू राजभर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना शुरू की थी। विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में आरोपपत्र दाखिल किया गया।विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता, उसके पिता, चिकित्सक, विद्यालय के प्रधानाचार्य, पुलिस विवेचक समेत छह गवाह पेश किए गए। अदालत में 13 दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए। बचाव पक्ष ने आरोपों को गलत बताते हुए आरोपी को फंसाने की दलील दी, लेकिन अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोप साबित माना।अदालत ने उम्र संबंधी साक्ष्यों के परीक्षण में पीड़िता की आयु घटना के समय 16 से साढ़े 16 वर्ष के बीच मानी। इसी आधार पर 16 वर्ष से कम आयु से संबंधित धारा 376(3) का आरोप साबित नहीं माना, जबकि अन्य आरोपों में दोषसिद्ध किया। अदालत ने धारा 363 में तीन साल, धारा 366 में पांच साल और पॉक्सो एक्ट की धारा 5एल/6 में 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।