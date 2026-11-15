सीएम ने दी छठ की बधाई: सिर पर साफा बांधकर भोजपुरी में बोले- छठी मइया और सूर्यदेव की कृपा सभी पर बनल रहे

योगी आदित्यनाथ ने छठ को सांस्कृतिक और सामाजिक समरसता का अद्भुत उदाहरण बताया। कहा कि आज देश-दुनिया के हर कोने में छठी मइया के गीत गूंज रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पहचान केवल एक भाषा या क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां सांस्कृतिक विविधता, एकात्मता और सेवा की भावना दिखाई देती है।



मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले नौ वर्षों में प्रदेश में ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया है, जहां हर व्यक्ति अपनी आस्था के अनुसार पर्व और त्योहार मना सके। उन्होंने छठी मइया से प्रार्थना की कि हर मां-बहन का जीवन सुखमय हो, बेटियों को सुरक्षा मिले और हर परिवार में खुशहाली आए। किसानों के खेत लहलहाते रहें और युवाओं को रोजगार मिले।



उन्होंने कामना की कि उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छुए। मुख्यमंत्री ने पूर्वांचल, बिहार और देश-दुनिया में रहने वाले सभी परिवारों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं देते हुए जय छठी मइया और जय भगवान सूर्यदेव के उद्घोष के साथ अपना संदेश समाप्त किया।