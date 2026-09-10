सीएम का विपक्ष पर निशाना: वोट बैंक के लिए समाज को बांटने वालों की सिट्टी-पिट्टी माफिया के सामने गुम हो जाती है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिंडरा स्थित आशा एजुकेशन ग्रुप परिसर में कामकाजी महिला सम्मान समारोह में 10 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, रसोइयों, सफाई मित्र और आशा वर्करों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग वोट बैंक के लिए समाज को जाति आधार पर बांटने और विभाजन की राजनीति करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब माफिया और अपरा धियों पर कार्रवाई की बात आती है तो उनकी सिट्टी-पिट्टी गुम हो जाती है। भले ही उनके अपने परिवार का नुकसान हुआ हो लेकिन वे माफिया के सामने गिड़गिड़ाते हुए दिखाई देते हैं। डबल इंजन की सरकार माफिया के सामने नहीं झुकती है। चाहे अपराधी कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो।

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