सीएम का विपक्ष पर निशाना: वोट बैंक के लिए समाज को बांटने वालों की सिट्टी-पिट्टी माफिया के सामने गुम हो जाती है
वाराणसी में सीएम योगी ने कहा कि बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सुरक्षा में सेंध लगाने वालों के लिए जेल या जहन्नुम के अलावा तीसरा रास्ता नहीं है।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिंडरा स्थित आशा एजुकेशन ग्रुप परिसर में कामकाजी महिला सम्मान समारोह में 10 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, रसोइयों, सफाई मित्र और आशा वर्करों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग वोट बैंक के लिए समाज को जाति आधार पर बांटने और विभाजन की राजनीति करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब माफिया और अपरा धियों पर कार्रवाई की बात आती है तो उनकी सिट्टी-पिट्टी गुम हो जाती है। भले ही उनके अपने परिवार का नुकसान हुआ हो लेकिन वे माफिया के सामने गिड़गिड़ाते हुए दिखाई देते हैं। डबल इंजन की सरकार माफिया के सामने नहीं झुकती है। चाहे अपराधी कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो।
सीएम ने कहा कि बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सुरक्षा में सेंध लगाने वालों के लिए जेल या जहन्नुम के अलावा तीसरा रास्ता नहीं है। उत्तर प्रदेश में पीएसी की तीन महिला बटालियन का नाम तीन महान वीरांगनाओं रानी अवंतीबाई लोधी, वीरांगना ऊदा देवी और वीरांगना झलकारी बाई के नाम पर रखा गया है। प्रदेश की वीरांगनाओं के नाम पर पीएसी की महिला बटालियन भी बनाई गई हैं। 2017 से पहले प्रदेश पुलिस में करीब 10 हजार महिलाएं थीं। आज यह संख्या बढ़कर लगभग 45 हजार हो चुकी है।
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मिशन शक्ति के माध्यम से बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत आधार मिला है। उत्तर प्रदेश पुलिस में महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। पूंजी के अभाव में किसी महिला का सपना अधूरा नहीं रहने दिया जाएगा। सरकार दृढ़ संकल्प के साथ महिलाओं के साथ खड़ी है। कार्यक्रम में पिंडरा से भाजपा विधायक डॉ अवधेश सिंह ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया।