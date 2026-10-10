सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग: वाराणसी कमिश्नरेट प्रदेश में छठे स्थान पर, 28 केपीआई में नंबर वन; पढ़ें- पूरी जानकारी

मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की रैंकिंग में वाराणसी कमिश्नरेट ने प्रदेश में छठा स्थान हासिल किया है। यह उपलब्धि सीएम डैशबोर्ड की मार्च रैंकिंग में दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के 50 मुख्य प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) पर आधारित इस रैंकिंग में कमिश्नरेट पुलिस ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इसने 28 केपीआई में प्रदेश में पहला स्थान और छह केपीआई में शीर्ष पांच में जगह बनाई है। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल की नियमित समीक्षा और प्रभावी मॉनिटरिंग के परिणामस्वरूप यह सफलता मिली है।

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