चंदौली: एमएलसी चुनाव की तैयारियां तेज, पांच जोनल और 10 सेक्टर मजिस्ट्रेट संभालेंगे सुरक्षा

22 अक्तूबर को रवाना होंगी मतदान पार्टियां

मतदान कराने के लिए पोलिंग पार्टियां 22 अक्तूबर को कलेक्ट्रेट परिसर से अपने-अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगी। मतदान समाप्त होने के बाद सभी मतपेटियों को कलेक्ट्रेट स्थित स्ट्रॉन्ग रूम में सुरक्षित रखा जाएगा। इसके बाद उन्हें वाराणसी के पहड़िया स्थित मंडी समिति भेजा जाएगा।



जिला प्रशासन ने निर्वाचन प्रक्रिया को व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को समय से तैयारियां पूरी करने और पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं।



मतदान कक्ष में मोबाइल और कैमरा प्रतिबंधित

जिलाधिकारी एवं वाराणसी खंड स्नातक-शिक्षक निर्वाचन के सहायक रिटर्निंग ऑफिसर चंद्र मोहन गर्ग ने बताया कि 23 अक्तूबर को मतदान के दिन मतदान कक्ष में मोबाइल फोन और किसी भी प्रकार का कैमरा ले जाना प्रतिबंधित रहेगा।



मतदाताओं को मतदान प्रकोष्ठ में पीठासीन अधिकारी की ओर से उपलब्ध कराया जाने वाला बैंगनी रंग का स्केच पेन ही इस्तेमाल करना होगा। मतदाताओं को निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मतदान करना होगा।