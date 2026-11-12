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Varanasi News: बाजार में घूम रही प्रतिबंधित पॉलिथीन रोकने का अभियान सितंबर से छुट्टी पर

Thu, 12 Nov 2026 01:38 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 01:38 AM IST
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Campaign to curb the circulation of banned polythene in the market goes on hiatus starting in September.
पीडीडीयू नगर में प्ला​स्टिक में सामान ले जाता युवक। संवाद
नगर से रोजाना 49 टन कचरे में लगभग 100 किलो प्रतिबंधित पॉलिथीन निकल रही है। शासन की ओर से पॉलिथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध के बावजूद बाजारों में ठेले-खोमचे, फल-सब्जी विक्रेताओं से लेकर स्थायी दुकानदारों तक प्रतिबंधित पाॅलिथीन का खुलेआम इस्तेमाल कर रहे हैं।
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दूसरी ओर, नगर पालिका का अभियान भी पिछले एक महीने से ठप पड़ा है। इससे प्रतिबंधित पॉलिथीन के कारोबार और इस्तेमाल पर प्रभावी अंकुश नहीं लग पा रहा है।
नगर पालिका के आंकड़ों के अनुसार, शहर से प्रतिदिन करीब 49 टन कचरा निकलता है।
शहर के प्रमुख बाजारों, गलियों और सड़क किनारे लगने वाली दुकानों पर ग्राहकों को सामान देने के लिए पॉलिथीन का इस्तेमाल आम हो गया है।
फल, सब्जी, किराना, चाट-पकौड़ी और अन्य खाद्य सामग्री बेचने वाले दुकानदार भी ग्राहकों को प्रतिबंधित पॉलिथीन में सामान दे रहे हैं। पॉलिथीन कूड़े के साथ नालियों और खाली स्थानों पर पहुंच रही है। इससे सफाई व्यवस्था प्रभावित होने के साथ जलनिकासी की समस्या भी बढ़ रही है।
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