भैंस चोरों ने पुलिस टीम पर झोंका फायर: मुठभेड़ में एक घायल, चार बदमाश गिरफ्तार; 62 हजार रुपये बरामद

गाजीपुर के दिलदारनगर थानाक्षेत्र के रकसहा कांशीराम आवास योजना में भैंस चोरी करने वाले संदिग्धों की घेराबंदी करने पहुंची दिलदारनगर और जमानियां पुलिस की संयुक्त टीम पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी, जबकि चार अन्य को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से .315 बोर का तमंचा, खोखा व जिंदा कारतूस, पिकअप, स्कार्पियो, चोरी की एक भैंस और 62 हजार रुपये बरामद किए हैं।

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थानाध्यक्ष दिलदारनगर संतोष कुमार राय ने बताया कि बृहस्पतिवार रात वह पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में गश्त पर थे। इसी दौरान फुल्ली मोड़ पर मुखबिर से सूचना मिली कि रकसहा कांशीराम आवास योजना में कुछ संदिग्ध भैंस चोर मौजूद हैं। सूचना को सही मानते हुए प्रभारी निरीक्षक जमानियां योगेंद्र सिंह की टीम के साथ मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई।