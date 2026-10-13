चंदौली: धानापुर में दिनदहाड़े लूट, महिला के बैग से 45 हजार रुपये और सोने की अंगूठी गायब
धानापुर कस्बे में बेटी के छेका समारोह की खरीदारी करने आई पपरौल गांव निवासी अनीता चौरसिया के बैग से 45 हजार रुपये और सोने की अंगूठी गायब हो गई। महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से मामले की जांच कर रही है।
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चंदौली के धानापुर कस्बे में मंगलवार को दिनदहाड़े एक महिला के बैग से 45 हजार रुपये और सोने की अंगूठी गायब होने का मामला सामने आया है। महिला अपनी बेटी के छेका समारोह की तैयारियों के लिए बाजार में खरीदारी करने आई थी। घटना बौरहवा बाबा के पास स्थित अरविंद श्रृंगार एवं गिफ्ट कॉर्नर की दुकान के समीप हुई। पीड़िता ने धानापुर थाने में लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर मामले की जांच कर रही है।
पपरौल गांव निवासी अनीता चौरसिया मंगलवार को अपनी बेटी के छेका समारोह की खरीदारी करने धानापुर बाजार पहुंची थीं। वह बौरहवा बाबा के पास स्थित अरविंद श्रृंगार एवं गिफ्ट कॉर्नर पर श्रृंगार का सामान खरीद रही थीं। बताया जा रहा है कि दुकान पर कुछ सामान उपलब्ध नहीं होने पर उन्होंने अपना बैग वहीं रख दिया और दूसरी दुकान पर खरीदारी करने चली गईं।
कुछ देर बाद जब वह वापस लौटीं तो उनका बैग वहां नहीं मिला। बैग गायब देखकर महिला ने आसपास तलाश की और दुकानदार से भी जानकारी ली, लेकिन बैग का पता नहीं चला। महिला के अनुसार, बैग में 45 हजार रुपये और सोने की एक अंगूठी रखी थी। बेटी के छेका समारोह की तैयारियों के बीच हुई इस घटना से महिला परेशान हो गईं। इसके बाद उन्होंने धानापुर थाने पहुंचकर पुलिस को लिखित शिकायत दी।
सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस
दिनदहाड़े हुई इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। थाना प्रभारी सूर्य प्रकाश मिश्रा ने बताया कि महिला के बैग से रुपये और अंगूठी गायब होने की शिकायत मिली है। मामले की जांच की जा रही है। घटनास्थल और आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि घटना के संबंध में जानकारी जुटाई जा सके।