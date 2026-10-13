चंदौली: धानापुर में दिनदहाड़े लूट, महिला के बैग से 45 हजार रुपये और सोने की अंगूठी गायब

कुछ देर बाद जब वह वापस लौटीं तो उनका बैग वहां नहीं मिला। बैग गायब देखकर महिला ने आसपास तलाश की और दुकानदार से भी जानकारी ली, लेकिन बैग का पता नहीं चला। महिला के अनुसार, बैग में 45 हजार रुपये और सोने की एक अंगूठी रखी थी। बेटी के छेका समारोह की तैयारियों के बीच हुई इस घटना से महिला परेशान हो गईं। इसके बाद उन्होंने धानापुर थाने पहुंचकर पुलिस को लिखित शिकायत दी।



सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

दिनदहाड़े हुई इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। थाना प्रभारी सूर्य प्रकाश मिश्रा ने बताया कि महिला के बैग से रुपये और अंगूठी गायब होने की शिकायत मिली है। मामले की जांच की जा रही है। घटनास्थल और आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि घटना के संबंध में जानकारी जुटाई जा सके।