Varanasi News: चार महीने से नहीं हुई बोर्ड की बैठक, सभासदों ने किया ईओ का घेराव

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गंगापुर नगर पंचायत में करीब चार महीने से बोर्ड की बैठक नहीं होने से सभासदों में आक्रोश है। नाराज सभासदों ने सोमवार को अधिशासी अधिकारी का घेराव कर ज्ञापन सौंपा और जल्द बोर्ड की बैठक बुलाने की मांग की। सभासदों का कहना है कि गंगापुर नगर पंचायत में अध्यक्ष और सभासदों की बोर्ड बैठक करीब चार महीने से नहीं हुई है। सभासदों का कहना है कि बैठक नहीं होने से नगर पंचायत से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामले लंबित पड़े हैं। नए विकास कार्यों और जनहित से जुड़े प्रस्तावों पर भी चर्चा नहीं हो पा रही है। सभासदों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द बैठक नहीं बुलाई गई तो जनहित के मुद्दों को लेकर आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान सभासद राजेश केसरी, सभासद प्रतिनिधि रोशन भारतीय, सुरेश मौर्या, रमेश शर्मा, धर्मेंद्र यादव, संतोष यादव, जावेद अंसारी, कमलेश गुप्ता, करन आदि मौजूद रहे।