भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अनुमति से जारी सूची में वाराणसी महानगर से रिंकू भारतीय को अनुसूचित जाति मोर्चा का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। रविवार, 22 नवंबर को जारी इस सूची में प्रदेश के छह जिलों के लिए नए जिलाध्यक्षों के नाम घोषित किए गए हैं।

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