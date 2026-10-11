मिशन-2027 में जुटी भाजपा: 266 प्रभारी-विस्तारकों को मिलेगा चुनावी मंत्र, 14 और 15 अक्तूबर को काशी में जुटान

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को धार देने में जुटी भाजपा ने संगठनात्मक मोर्चे पर सक्रियता बढ़ा दी है। पार्टी काशी और गोरक्ष क्षेत्र की सभी 133 विधानसभा सीटों पर संगठन को मजबूत करने और चुनावी तैयारियों को व्यवस्थित रूप देने की दिशा में काम कर रही है।

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इसी क्रम में 14 और 15 अक्तूबर को वाराणसी में दोनों क्षेत्रों के विधानसभा प्रभारियों और विस्तारकों का संयुक्त प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया जाएगा। इसमें कुल 266 पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। प्रशिक्षण के जरिए विधानसभा स्तर पर संगठनात्मक समन्वय मजबूत करने और पार्टी की रणनीति को कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने पर जोर रहेगा।भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) बीएल संतोष, राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े और प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह प्रशिक्षणार्थियों का मार्गदर्शन करेंगे। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की मौजूदगी को आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संगठनात्मक तैयारियों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। प्रशिक्षण वर्ग में विधानसभा स्तर पर जिम्मेदारियां निभाने वाले पदाधिकारियों को चुनावी कार्ययोजना के अनुरूप काम करने के लिए तैयार किया जाएगा।