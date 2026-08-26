वाराणसी: बीएचयू में विरोध के बीच पिटाई और धक्कामुक्की का वीडियो वायरल, इस वजह से कर रहे थे प्रदर्शन
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Wed, 26 Aug 2026 11:54 AM IST
सार
बीएचयू में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारी छात्रों की पिटाई और धक्कामुक्की का मामला सामने आया है। घटना की वीडियो भी वायरल हो रहा है। छात्र बीएफए में परीक्षा में गड़बड़ी के मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।
विज्ञापन
विस्तार
बीएचयू में बीएफए में परीक्षा में गड़बड़ी के मामले को लेकर विरोध पर उतरे प्रदर्शनकारी छात्रों की पिटाई और नोकझोंक का मामला सामने आया है। इसका वीडियो भी वायरल हुआ है। प्रॉक्टोरियल बोर्ड के सुरक्षागार्ड छात्रों की ओर पहुंचे और छात्र की पिटाई कर दी।
विज्ञापन
केंद्रीय कार्यालय के बाहर मंगलवार को भगत सिंह छात्र मोर्चा के कई विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तभी कई सुरक्षाकर्मियों के साथ हाथापाई हो गई। कई छात्राओं को महिला गार्डों ने खींचकर अलग किया तो उसी में दो लड़कियां सड़क पर गिर गईं।
विज्ञापन
बताया ये भी जा रहा है कि छात्रों के बीच में कुछ बाहरी लोग भी थे, जिनको मारा गया। छात्रों ने आरोप लगाया कि उनके मोबाइल छीने गए, उन्हें चोटें आईं हैं। एक छात्रा ने बताया कि उसका गला भी दबाने की कोशिश की गई। छात्रों ने कहा कि जो भी आंदोलन करने वाले लोग हैं उन पर हमला किया जा रहा है इसलिए सभी एकजुट हों।
विज्ञापन