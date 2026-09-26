बीएचयू: सेंट्रल लाइब्रेरी में किताब-कॉपी छोड़ प्रदर्शन, सीट की कमी का आरोप; बोले- साइबर लाइब्रेरी है अधूरी

बीएचयू की सेंट्रल लाइब्रेरी में शुक्रवार दोपहर छात्र-छात्राओं ने अचानक विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। साइबर लाइब्रेरी में करीब 10 महीने पहले लगी आग के बाद अब तक पूरी तरह संचालन शुरू नहीं होने और सीटों की संख्या कम होने का आरोप लगाते हुए छात्रों ने नाराजगी जताई। दोपहर करीब 12:10 बजे लाइब्रेरी पहुंचे छात्रों ने वहां पढ़ रहे अन्य विद्यार्थियों को भी प्रदर्शन में शामिल किया और सभी मुख्य भवन में पहुंच गए।

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प्रदर्शन के दौरान लाइब्रेरी की बिजली भी काट दी गई। छात्रों ने करीब एक घंटे तक नारेबाजी करते हुए अपनी मांगें उठाईं। इस दौरान लाइब्रेरियन प्रो. डीके सिंह के साथ छात्रों की बहसबाजी भी हुई। छात्रों का आरोप था कि लाइब्रेरी से जुड़ी समस्याओं को लेकर अलग-अलग विभाग एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं।