बीएचयू: 1200 सीटों पर आज से मॉपअप राउंड, न पहुंचने पर खाली कराई जा रहीं सीटें; पढ़ें- पूरी प्रक्रिया

बीएचयू में स्नातक, परास्नातक और बीए-बीएड कोर्स में प्रवेश के लिए मॉपअप राउंड शुरू हो गया है। यूजी की करीब 1200 सीटों पर शनिवार से ऑनलाइन मॉपअप राउंड शुरू होगा। जल्द ही फीस भुगतान करने का लिंक जारी कर दिया जाएगा। वहीं, बीए-बीएड में प्रवेश पाने के लिए 15 सितंबर तक मौका है।

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यदि 15 सितंबर को सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच परिसर में नहीं पहुंचे तो बीए-बीएड में दाखिला नहीं मिलेगा। पीजी की खाली सीटों का विवरण केंद्रीय प्रवेश समिति की ओर से समर्थ पोर्टल को भेज दिया गया है। जो भी अभ्यर्थी रिपोर्टिंग के लिए परिसर में नहीं पहुंचे, उनकी सीटें खाली कराई जा रही हैं। वहीं, पीजी में अभी अंतिम मॉपअप राउंड में दाखिला चल रहा है।केंद्रीय प्रवेश समिति के अध्यक्ष प्रो. भास्कर भट्टाचार्य ने बताया कि सीयूईटी दे चुके उन छात्रों के लिए एक बड़ा मौका है, जो अभी तक कहीं प्रवेश पाने में सफल नहीं हुए हैं। मॉपअप के पहले राउंड का सीट आवंटन 15 सितंबर को स्टूडेंट पोर्टल पर घोषित होगा। इसके लिए फीस भरने की अंतिम तिथि 16 सितंबर है।बीपीए और बीएफए कोर्स के लिए पहले दौर का सीट आवंटन 16 सितंबर को होगा। फीस जमा करने की अंतिम तिथि 17 सितंबर है। दूसरे चरण के सीट आवंटन की घोषणा 18 सितंबर को समर्थ पोर्टल पर होगी।