बीएचयू: 46 साल पुराने गोल्ड मेडलिस्ट बनवाएंगे 250 कमरों का आदर्श हॉस्टल, 500 छात्राओं के रहने की होगी व्यवस्था

बीएचयू के 46 साल पुराने गोल्ड मेडलिस्ट डॉ. एम प्रभाकर राव की ओर से 500 छात्राओं के रहने के लिए 250 कमरों का आदर्श गर्ल्स हॉस्टल बनवाया जाएगा। यह महिलाओं के फ्रेंडली होगा और इसमें अत्याधुनिक सुविधाओं वाला मेस और लाइब्रेरी आदि होंगी। इस प्रस्ताव को विवि की हालिया एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक में स्वीकार कर लिया गया। इसका कंस्ट्रक्शन भी डॉ. राव की कराएंगे। विवि की ओर से इसके लिए स्थान का निर्धारण अभी किया जा रहा है। हॉस्टल का संचालन कृषि विज्ञान संस्थान की ओर से किया जाएगा। साथ ही इसी संकाय की छात्राओं को कमरे आवंटित किए जाएंगे। इससे पहले डॉ. एम प्रभाकर राव ने आभा गेस्ट हाउस बनवाने में भी मदद की थी।

विज्ञापन