भदोही में 27 सितंबर तक यलो अलर्ट: 24 घंटे में 16 मिमी बारिश, तेज हवा से गिरी धान की फसल; एडवाइजरी जारी

बृहस्पतिवार की रात 10 बजे से शुक्रवार को दिन भर हल्की से मध्यम बारिश होती रही। जलभराव होने से आवाजाही के दौरान राहगीरों को परेशान होना पड़ा। कई ग्रामीण और शहरी मार्ग कीचड़युक्त हो गए हैं। इन कीचड़ भरे मार्गों पर पैदल चल पाना और वाहन चलाना मुश्किल हो गया है। बारिश के कारण लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित रही।



ज्ञानपुर के बालीपुर रोड, पुरानी कलेक्ट्रेट परिसर, गोपीगंज, स्टेशन रोड, बाबूसराय संपर्क मार्ग, बनकट, सुरियावां, भदोही के स्टेशन रोड समेत कई स्थानों पर जलभराव हो गया है। बेजवां के कृषि विशेषज्ञ डॉ. आरपी चौधरी ने बताया कि हवाएं चलने के कारण धान की फसल गिर गई है। धूप होते ही फसल खड़ी हो जाएगी। यह बारिश फसल के लिए फायदेमंद है।



कृषि विज्ञान केंद्र बेजवां के प्रभारी डॉ. अजय कुमार ने बताया कि बंगाल की खाड़ी पर बने गहन अवदाब के प्रभाव के कारण मानसून सक्रिय हुआ है। जिसका असर 27 सितंबर तक बना रहेगा। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा।