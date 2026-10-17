बीएचयू: 100 साल में पहली बार दीक्षांत से पहले ही 332 टॉपर्स को अवॉर्ड, 173 यूजी और 159 पीजी को सम्मान

बीएचयू के 100 साल के इतिहास में पहली बार दीक्षांत से पहले ही 332 टॉपर्स को सम्मानित किया गया। शुक्रवार को 173 स्नातक और 159 स्नातकोत्तर को पहला एकेडमिक एक्सीलेंस अवॉर्ड दिया गया। अगले साल से 500 से ज्यादा छात्र और छात्राओं को मिलेगा।

विज्ञापन

सेमेस्टर परीक्षा में साढ़े आठ या उससे ज्यादा सीजीपीए पाने वाले को स्वतंत्रता भवन में कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी और अन्य अधिकारियों ने सम्मानित किया। इस बीच दोपहर दो बजे के बाद बीएचयू की कक्षाएं बंद कर दी गई थीं। पहला पुरस्कार पाने पर 25 हजार, दूसरे पर 20 हजार और तीसरे पुरस्कार में 15 हजार रुपये दिए गए। पुरस्कार पाने वालों में सबसे अधिक ज्यादा कला संकाय के 92, विज्ञान संस्थान के 78 और कृषि संकाय एवं संस्कृत विद्या धर्मं विज्ञान के 29-29 विद्यार्थी शामिल रहे।हर एक कोर्स में पुरस्कारों की गिनती विद्यार्थियों की संख्या पर आधारित थी। जहां 100 से ज्यादा विद्यार्थी हैं, वहां तीन पुरस्कार दिए गए। 50 से 100 विद्यार्थी वाले कोर्स में दो और 50 से कम विद्यार्थी वाले कोर्स में एक पुरस्कार दिया गया। दर्शक दीर्घा में बैठे विद्यार्थियों से कुलपति ने कहा कि इनसे प्रतिस्पर्धा कीजिये, इन्हें चुनौती दीजिये और कौन जानता है, अगले वर्ष तीनों पुरस्कार विजेताओं का पूरा समूह ही बदल जाए।