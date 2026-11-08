Varanasi News: बीएचयू आईबैंक को मिली दो कार्निया, दो जरूरतमंदों को मिलेगी रोशनी
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 01:13 AM IST
Updated Sun, 08 Nov 2026 01:13 AM IST
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वाराणसी। आईएमएस बीएचयू के क्षेत्रीय नेत्र संस्थान में आईबैंक को दो कार्निया दान में मिली। दो जरूरतमंद लोगों के आंखों की रोशनी लौटाने में मदद मिलेगी। आईबैंक के चेयरमैन प्रो. आरपी मौर्य ने बताया कि काशी विद्यापीठ के पास घंटी मिल स्थित रतन चंद रुपानी का इलाज न्यूरोलॉजी वार्ड में डॉ. वीएन मिश्रा के देखरेख में चल रहा था। इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उनके पुत्र गौरव नेत्रदान की इच्छा जाहिर की। सूचना मिलने पर टीम में शामिल आशुतोष त्रिपाठी, डॉ. विशाल सरकार, डॉ. अनुष्का कयाल ने रतन का नेत्रदान करवा दिया। प्रो. आरपी मौर्य ने बताया कि आई बैंक की टीम ने इस कार्य के लिए नेत्रदाता परिवार को सम्मान पत्र दिया। ब्यूरो
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