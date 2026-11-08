Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   BHU Eye Bank receives two corneas; two people in need will gain their sight.

Varanasi News: बीएचयू आईबैंक को मिली दो कार्निया, दो जरूरतमंदों को मिलेगी रोशनी

Sun, 08 Nov 2026 01:13 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 01:13 AM IST
विज्ञापन
BHU Eye Bank receives two corneas; two people in need will gain their sight.
वाराणसी। आईएमएस बीएचयू के क्षेत्रीय नेत्र संस्थान में आईबैंक को दो कार्निया दान में मिली। दो जरूरतमंद लोगों के आंखों की रोशनी लौटाने में मदद मिलेगी। आईबैंक के चेयरमैन प्रो. आरपी मौर्य ने बताया कि काशी विद्यापीठ के पास घंटी मिल स्थित रतन चंद रुपानी का इलाज न्यूरोलॉजी वार्ड में डॉ. वीएन मिश्रा के देखरेख में चल रहा था। इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उनके पुत्र गौरव नेत्रदान की इच्छा जाहिर की। सूचना मिलने पर टीम में शामिल आशुतोष त्रिपाठी, डॉ. विशाल सरकार, डॉ. अनुष्का कयाल ने रतन का नेत्रदान करवा दिया। प्रो. आरपी मौर्य ने बताया कि आई बैंक की टीम ने इस कार्य के लिए नेत्रदाता परिवार को सम्मान पत्र दिया। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें