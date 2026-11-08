{"_id":"6aef7f69039563d59805cc8c","slug":"bhu-eye-bank-receives-two-corneas-two-people-in-need-will-gain-their-sight-varanasi-news-c-20-vns1021-1609601-2026-11-08","type":"story","status":"publish","title_hn":"Varanasi News: बीएचयू आईबैंक को मिली दो कार्निया, दो जरूरतमंदों को मिलेगी रोशनी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Varanasi News: बीएचयू आईबैंक को मिली दो कार्निया, दो जरूरतमंदों को मिलेगी रोशनी

वाराणसी ब्यूरो

Updated Sun, 08 Nov 2026 01:13 AM IST Updated Sun, 08 Nov 2026 01:13 AM IST

विज्ञापन







Link Copied

