बीएचयू: त्वचा, बाल और आंखों के रंग से जुड़े जीन का डेटाबेस हुआ तैयार; इन लोगों के लिए बिना खर्च मिलेगी सुविधा

मानव वर्णक हमारी प्रजाति के सबसे दिखने और बदलने योग्य लक्षणों में से एक है जो जेनेटिक्स, पराबैंगनी विकिरण के लिए विकासात्मक अनुकूलन और जनसंख्या इतिहास से आकार लेता है। अब तक जो भी अध्ययन हुए हैं, उसमें सामान्य वर्णक विविधता और विकारों जैसे अल्बिनिज्म और विटिलिगो से जुड़े जीन और वेरिएंट्स की पहचान की है, यह जानकारी वैज्ञानिक साहित्य में बिखरी हुई रही है।



n वी एस सुंदराजन ने कहा कि यह डेटाबेस पूरी तरह से ओपन-एक्सेस यानी सभी के लिए मुफ्त है, जिसे कोई भी डॉक्टर या शोधकर्ता वेबसाइट पर जाकर इस्तेमाल कर सकता है। इसमें सर्च करने के इतने आसान और उन्नत विकल्प दिए गए हैं कि किसी भी खास जीन या वेरिएंट की जानकारी पलक झपकते ही स्क्रीन पर आ जाती है। सेंटर फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर्स के समन्वयक डॉ. अख्तर अली ने कहा कि एचपीडीबी का विकास सहयोगी अनुसंधान के महत्व को दर्शाता है।