69 पेज की बीएचयू बुलेटिन जारी: 1500 सीटों पर 3 मोड में पीएचडी दाखिला, एक सीट पर 10 से 15 अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे

बीएचयू में करीब 1500 सीटों पर सत्र 2026-27 के लिए पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया के लिए 69 पेज की बुलेटिन जारी कर दी गई है। बीएचयू के ऑनलाइन पोर्टल www.bhuonline.in पर आवेदन अगले 24 से 48 घंटे के अंदर शुरू हो सकते हैं। वहीं, आवेदन के लिए 20 दिनों का समय दिया जा सकता है।

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इस बार भी पीएचडी में तीन मोड से प्रवेश मिलेगा। इसमें जेआरएफ (जूनियर रिसर्च फेलोशिप) और नेट के साथ ही सीधे प्रवेश की भी सुविधा है। जेआरएफ मोड के तहत यूजीसी, सीएसआईआर, आईसीएमआर, डीबीटी या किसी अन्य राष्ट्रीय एजेंसी से जेआरएफ प्राप्त उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, एक शर्त ये है कि फेलोशिप की वैधता ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि तक समाप्त नहीं होनी चाहिए।जेआरएफ मोड में साक्षात्कार के अंकों को 100 फीसदी वेटेज दिया जाएगा। वहीं, नेट में 70 फीसदी परीक्षा का परसेंटाइल और 30 फीसदी साक्षात्कार को वेटेज मिलेगा। सीटों के सापेक्ष अधिकतम 10 से 15 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए स्नातकोत्तर में कम से कम 55 फीसदी अंक (मैनेजमेंट के लिए न्यूनतम 60%) अनिवार्य है। हर विभाग और संकाय की ओर से 30 अंकों का साक्षात्कार लिया जाएगा।