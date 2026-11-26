वाराणसी: राजातालाब तहसील बार के चुनाव पर बार काउंसिल ने लगाई रोक, आदेश की अनदेखी पर कार्रवाई की चेतावनी
बार काउंसिल ने वाराणसी के राजातालाब तहसील बार के चुनाव पर रोक लगा दी है। साथ ही आदेश का पालन नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। हालांकि चुनाल के लिए अध्यक्ष-महामंत्री समेत 16 ने नामांकन किया है।
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तहसील बार एसोसिएशन राजातालाब के 5 दिसंबर को होने वाले चुनाव पर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने रोक लगा दी है। यह कार्रवाई तहसील बार के पूर्व अध्यक्ष रामजी पटेल की शिकायत पर की गई है। बार काउंसिल की ओर से जारी आदेश में चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
पूर्व अध्यक्ष रामजी पटेल ने पिछले दिनों बार काउंसिल को पत्र भेजकर चुनाव प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी किए जाने की शिकायत की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है।
उन्होंने नियमों का हवाला देते हुए चुनाव पर रोक लगाने की मांग की थी। शिकायत के आधार पर बार काउंसिल की जांच समिति के सदस्य विनोद कुमार पांडेय और देवेंद्र मिश्रा नगरहा ने रोक संबंधी आदेश जारी कर तहसील बार एसोसिएशन राजातालाब को भेज दिया है।
उधर, वार्षिक चुनाव 2027 के लिए अध्यक्ष, महामंत्री समेत विभिन्न पदों पर कुल 16 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। नामांकन के दौरान तहसील परिसर में काफी गहमागहमी रही। हालांकि, चुनाव पर रोक के आदेश के बाद चुनाव प्रक्रिया को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है। इस संबंध में चुनाव संचालन समिति के सदस्य छेदी यादव और संदीप भारद्वाज ने कहा कि चुनाव तय समय पर होगा।