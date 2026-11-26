तहसील बार एसोसिएशन राजातालाब के 5 दिसंबर को होने वाले चुनाव पर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने रोक लगा दी है। यह कार्रवाई तहसील बार के पूर्व अध्यक्ष रामजी पटेल की शिकायत पर की गई है। बार काउंसिल की ओर से जारी आदेश में चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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