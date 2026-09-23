Varanasi News: मेवे से सजे बप्पा, छठी महोत्सव पर बड़ा गणेश को अर्पित हुआ छप्पन भोग

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शृंगार महोत्सव में गोला दीनानाथ किराना मार्केट स्थित व्यापार भवन से एक शोभायात्रा निकाली गई। सैकड़ों व्यापारियों और क्षेत्रीय नागरिकों की सहभागिता वाला यह जुलूस जालपा देवी और कबीर चौराहा मार्ग से होते हुए बड़ा गणेश मंदिर पहुंचा, जहां श्रद्धालुओं ने जयकारों के साथ भगवान के दर्शन किए। मंदिर परिसर में आयोजित सांस्कृतिक संध्या में भजन गायिका नेहा अग्रहरि एवं उनके सहयोगियों ने मनमोहक भजनों की प्रस्तुति देकर उपस्थित श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया। विज्ञापन

भक्तों के बीच प्रसाद वितरित किया गया। इस आयोजन में काशी किराना व्यापार मंडल के अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद गुप्त, महामंत्री संजय केशरी (लल्ली चौधरी), कोषाध्यक्ष कैलाश केशरी, अनिल कुमार बरनवाल समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। शृंगार महोत्सव में गोला दीनानाथ किराना मार्केट स्थित व्यापार भवन से एक शोभायात्रा निकाली गई। सैकड़ों व्यापारियों और क्षेत्रीय नागरिकों की सहभागिता वाला यह जुलूस जालपा देवी और कबीर चौराहा मार्ग से होते हुए बड़ा गणेश मंदिर पहुंचा, जहां श्रद्धालुओं ने जयकारों के साथ भगवान के दर्शन किए। मंदिर परिसर में आयोजित सांस्कृतिक संध्या में भजन गायिका नेहा अग्रहरि एवं उनके सहयोगियों ने मनमोहक भजनों की प्रस्तुति देकर उपस्थित श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया।भक्तों के बीच प्रसाद वितरित किया गया। इस आयोजन में काशी किराना व्यापार मंडल के अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद गुप्त, महामंत्री संजय केशरी (लल्ली चौधरी), कोषाध्यक्ष कैलाश केशरी, अनिल कुमार बरनवाल समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे।

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काशी किराना व्यापार मंडल के ओर से गणेशोत्सव के पावन अवसर पर लोहटिया स्थित प्राचीन श्री बड़ा गणेश मंदिर में परंपरागत छठी एवं एकादश शृंगार महोत्सव हुआ। प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का विधि-विधान से पूजन-अर्चन किया गया। इस दौरान बप्पा को आकर्षक पुष्प मालाओं, मेवों और विभिन्न प्रकार की विशेष मालाओं से सजाया गया। छप्पन भोग, फल-फूल और खिलौने अर्पित किए गए।