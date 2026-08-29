जाम से बिलबिलाया बनारस: शहर से गांव तक रेंगते रहे वाहन, राजघाट में 3 किमी तक वाहनों की कतार; बिगड़ी व्यवस्था
रक्षाबंधन के चलते शहर से ग्रामीण इलाकों तक यातायात व्यवस्था प्रभावित रही। राजघाट में करीब तीन किलोमीटर तक वाहनों की कतार लगी रही। हरहुआ, शिवपुर, पांडेयपुर, चौकाघाट, रामनगर, लंका और रोहनिया में भी जाम से लोग परेशान रहे। बाहरी जिलों से बड़ी संख्या में वाहनों के पहुंचने से सड़कों पर दबाव बढ़ गया और यातायात व्यवस्था बिगड़ गई।
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रक्षाबंधन पर सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ते ही शहर की यातायात व्यवस्था चरमरा गई। जबकि चौराहों और तिराहे पर चार से पांच पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। बावजूद राजघाट पुल से लेकर आसपास के मार्गों पर वाहनों की लंबी कतार लग गई।
तीन किलोमीटर तक वाहनों की लाइन लगी रही। राजघाट पुल पर एक घंटे तक वाहन रेंगते रहे। राहगीरों, दोपहिया वाहन चालकों और परिवार के साथ निकले लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। बड़ी संख्या में लोग खरीदारी और बहनों के घर जाने निकले थे। इसके अलावा बाहरी जिलों से आने वाले वाहनों की संख्या भी सामान्य दिनों की तुलना में अधिक रही। वाहनों का दबाव बढ़ने के बावजूद प्रमुख मार्गों और चौराहों पर यातायात नियंत्रित करने के लिए इंतजाम नजर नहीं आए। दोपहर बाद वाहनों का दबाव बढ़ा तो इसका असर सड़कों पर साफ दिखाई देने लगा।
राजघाट पुल पर थमे रहे वाहन : राजघाट पुल पर वाहनों की रफ्तार धीमी होते ही दोनों तरफ कतार लग गई। पुल पर चढ़ने और उतरने वाले वाहनों की संख्या एक साथ बढ़ने से स्थिति और बिगड़ गई। देखते ही देखते जाम पुल से आसपास के मार्गों तक फैल गया और तीन किलोमीटर लंबी कतार लग गई।
आशापुर से हरहुआ तक दिखा असर : राजघाट पुल के अलावा आशापुर, हरहुआ, शिवपुर, पांडेयपुर और चौकाघाट में भी वाहनों का दबाव बढ़ने से यातायात प्रभावित रहा। रामनगर, लंका और रोहनिया की ओर जाने वाले मार्गों पर भी कई स्थानों पर वाहन धीमी गति से चलते रहे। रहगीरों ने यातायात व्यवस्था पर सवाल उठाए। बाद में पुलिसकर्मियों ने पहुंचकर वाहनों को व्यवस्थित कराया।
कछवा रोड बाजार में उमड़ी भीड़: रक्षाबंधन पर शुक्रवार को कछवा रोड बाजार में मिठाई और राखी की दुकानों पर ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ी। खरीदारी के लिए लोगों के वाहन सड़क किनारे खड़े होने से कछवा रोड चौराहे के चारों मार्गों पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। वाराणसी-प्रयागराज मार्ग पर अंडरपास के उत्तर-दक्षिण दोनों तरफ सर्विस रोड पर भी जाम की स्थिति रही। कपसेठी और चुनार मार्ग भी प्रभावित रहे। सुबह 10 से शाम चार बजे तक मिर्जामुराद पुलिस यातायात बहाल कराने में जुटी रही। थाना प्रभारी गोपालजी कुशवाहा ने बताया कि सूचना मिलने पर जाम खुलवाया गया।
शहर के सभी तिराहे चौराहे पर चार से पांच की संख्या में ट्रैफिक पुलिस की तैनाती थी। आमदिनों की अपेक्षा रक्षाबंधन को लेकर वाहनों का दबाव शहर और बाहरी इलाकों में रहा। हालांकि, दोपहर तीन बजे के बाद आवागमन सामान्य हो गया। - अंशुमान मिश्रा, एडीसीपी ट्रैफिक