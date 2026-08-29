जाम से बिलबिलाया बनारस: शहर से गांव तक रेंगते रहे वाहन, राजघाट में 3 किमी तक वाहनों की कतार; बिगड़ी व्यवस्था

आशापुर से हरहुआ तक दिखा असर : राजघाट पुल के अलावा आशापुर, हरहुआ, शिवपुर, पांडेयपुर और चौकाघाट में भी वाहनों का दबाव बढ़ने से यातायात प्रभावित रहा। रामनगर, लंका और रोहनिया की ओर जाने वाले मार्गों पर भी कई स्थानों पर वाहन धीमी गति से चलते रहे। रहगीरों ने यातायात व्यवस्था पर सवाल उठाए। बाद में पुलिसकर्मियों ने पहुंचकर वाहनों को व्यवस्थित कराया।



कछवा रोड बाजार में उमड़ी भीड़: रक्षाबंधन पर शुक्रवार को कछवा रोड बाजार में मिठाई और राखी की दुकानों पर ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ी। खरीदारी के लिए लोगों के वाहन सड़क किनारे खड़े होने से कछवा रोड चौराहे के चारों मार्गों पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। वाराणसी-प्रयागराज मार्ग पर अंडरपास के उत्तर-दक्षिण दोनों तरफ सर्विस रोड पर भी जाम की स्थिति रही। कपसेठी और चुनार मार्ग भी प्रभावित रहे। सुबह 10 से शाम चार बजे तक मिर्जामुराद पुलिस यातायात बहाल कराने में जुटी रही। थाना प्रभारी गोपालजी कुशवाहा ने बताया कि सूचना मिलने पर जाम खुलवाया गया।