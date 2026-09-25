Varanasi News: बैडमिंटन खिलाड़ियों को दिया स्मैश-फुटवर्क का प्रशिक्षण

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आगामी प्रतियोगिता में खेलने के लिए वाराणसी के खिलाड़ियों ने अभ्यास शुरू कर दिया है। बृहस्पतिवार को इंडोर बैडमिंटन हॉल में बनारस रेल इंजन कारखाना (बरेका) बैडमिंटन संघ की ओर से प्रशिक्षण दिया गया। इसमें 60 खिलाडियों को कोच दिग्विजय सिंह ने प्रशिक्षण दिया। इस दौरान खिलाड़ियों को फुटवर्क और स्मैश शाॅर्ट मारने का प्रशिक्षण दिया। बैडमिटन खिलाड़ियों को अलग-अलग सत्र में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।