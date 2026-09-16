आजमगढ़: दो शिक्षकों की प्रवक्ता पद पर पदोन्नति निरस्त करने के आदेश, जांच में मिली अनियमितता; जानें पूरा मामला

जांच में यह भी सामने आया कि गणित प्रवक्ता का रिक्त पद सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधियाचित किए जाने की जानकारी विद्यालय प्रबंधन ने दी थी।



इसके बावजूद चयन आयोग और निदेशालय से अनापत्ति लिए बिना उसी पद को पदोन्नति से भरने को भी अनियमित माना गया। जांच पत्र में कहा गया है कि ऐसी स्थिति में सीधी भर्ती से चयनित अभ्यर्थी के आने पर एक ही पद को लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है।



जेडी राजेश कुमार आर्य ने बताया कि जांच के बाद संबंधित अधिकारियों को दोनों मामलों में शासनादेश 28 अप्रैल 2025 और इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 में निर्धारित व्यवस्था के तहत संबंधित पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के बाद पदोन्नति निरस्त करने की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।