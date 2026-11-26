आजम खान के बयान पर कसा तंज

आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद इंकलाब वाले बयान पर मोहसिन रजा ने तंज कसा। उन्होंने दावा किया कि रामपुर में आजम खान के खिलाफ दर्ज मुकदमों में मुस्लिम समाज के लोगों की बड़ी संख्या है। सपा और कांग्रेस के गठबंधन तथा सीटों के बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान पर भी उन्होंने निशाना साधा। कहा कि 2017 में भी दोनों दल साथ थे। उसका परिणाम जनता ने दिखा दिया था।



2027 में भाजपा की सरकार बनने का दावा

मोहसिन रजा ने दावा किया कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा की योजनाओं में जाति या मजहब देखकर लाभ नहीं दिया जाता, बल्कि पात्रता के आधार पर लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ की जनता भी इस बार परिवर्तन करेगी।



असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने का अधिकार है। अंतिम फैसला जनता को करना है।