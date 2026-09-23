आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति नहीं, स्वस्थ जीवन जीने की संपूर्ण जीवनशैली : आयुष मंत्री

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महाविद्यालय में आयुर्वेद फूड फेस्टिवल का उद्घाटन करने के बाद आयुष मंत्री ने आयुर्वेद आधारित विभिन्न स्वास्थ्यवर्धक एवं पौष्टिक व्यंजनों को भी देखा। इनमें आलूकामृत, पंचामृत पानक, चिंचा पानक, कूष्माण्ड मोदक, मधुर मक्का, अमृत मुद्ग, अग्निअमृत भेल, सात्विक इडली सहित अन्य व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। आयुष मंत्री ने कहा कि इस समय पूरी दुनिया प्राकृतिक एवं संतुलित जीवनशैली की ओर आकर्षित हो रही है और ऐसे समय में आयुर्वेद की उपयोगिता और प्रासंगिकता और अधिक बढ़ गई है।आयुर्वेद को अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों तक सीमित न रखते हुए इसे जन-जन तक पहुंचाना प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कॉलेज की पत्रिका ‘स्वस्थ मंजरी’ का विमोचन भी किया। आयुष मंत्री के 11वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर लखनऊ में बुधवार को आयोजित होने वाले समारोह में शामिल होंगे। संचालन डॉ. नितिन शर्मा, धन्यवाद ज्ञापन डॉ. मनीष मिश्रा ने किया। इस दौरान महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. डीके मौर्य, प्रो. मनोहर राम, डॉ. संजय प्रकाश, डॉ. धनंजय कुमार, डॉ. ऋचा पाठक, डॉ. अरुण दत्त राजौरिया आदि मौजूद रहे।