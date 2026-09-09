फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Awareness raised regarding women's safety at Jagatpur College.

Varanasi News: जगतपुर कॉलेज में महिला सुरक्षा पर किया जागरूक

Wed, 09 Sep 2026 02:11 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:11 AM IST
विज्ञापन
Awareness raised regarding women's safety at Jagatpur College.
जगतपुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मंगलवार को महिला सुरक्षा और सतर्कता पर एक जागरूकता कार्यक्रम हुआ। एमएससी रसायन विज्ञान तृतीय सेमेस्टर की छात्रा श्रेया की हत्या के बाद रोहनिया पुलिस ने छात्राओं को जागरूक किया। बताया कि हर थाने में मिशन शक्ति प्रकोष्ठ है। हर समय एक महिला उपनिरीक्षक होती हैं। छात्राओं को शून्य प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी। उपनिरीक्षक मानसी चौरसिया ने साइबर अपराध, डिजिटल गिरफ्तारी और पीछा करने जैसे अपराधों के बारे में बताया। उन्होंने छात्राओं से कहा कि अपराध होने पर खामोश न रहें, बल्कि आवाज उठाएं। मानसी चौरसिया ने छात्राओं को 112, 1030 और 1090 जैसे महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी। प्राचार्य अनिल प्रताप सिंह ने कहा कि छात्राएं देश का मजबूत स्तंभ हैं। सुरक्षा मिलने पर वे हर लाभदायक कार्य कर आगे बढ़ सकती हैं। संचालन मोनिका ने किया और लक्ष्मी सिंह ने धन्यवाद दिया। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक राजू सिंह, उपनिरीक्षक शिल्पा सिंह और मोहनसराय चौकी प्रभारी देवेंद्र कुमार दुबे रहे।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed