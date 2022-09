{"_id":"631cc6f976b8b95345304203","slug":"attempt-to-kidnap-girl-in-varanasi-mob-broke-down-on-three-youths-in-car-police-saved-their-lives","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"वाराणसी में युवती को अगवा करने का प्रयास: कार सवार तीन युवकों पर टूट पड़ी भीड़, पुलिस ने बचाई जान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विस्तार

वाराणसी के चांदपुर इंडस्ट्रीयल इस्टेट के चेतना नगर कॉलोनी में शनिवार शाम कार सवार तीन युवकों ने एक युवती को सरेराह कार में खींचने का प्रयास किया। युवती के शोर मचाने पर जुटे आसपास के लोगों ने युवकों की जमकर पिटाई की। इस दौरान नई कार भी क्षतिग्रस्त कर दिया। मौके पर पहुंची मंडुवाडीह पुलिस ने किसी तरह चांदपुर इंडस्ट्रीयल इस्टेट के चेतना नगर कॉलोनी भीड़ से युवकों को हिरासत में लिया। देर रात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग को लेकर महिलाएं और पुरुष मंडुवाडीह थाने पर पहुंच गए। युवती ने आरोपियों के खिलाफ छेड़छाड़ समेत अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया।

इस बीच सूचना पाकर मंडुवाडीह थाने की फोर्स पहुंची और किसी तरह भीड़ को हटाया। लहूलुहान हाल में युवकों को लेकर थाने पहुंची। पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार को भी कब्जे में लिया। उधर, आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग को लेकर महेशपुर और चेतना नगर कॉलोनी के लोग थाने पहुंच गए। ए

कार में लगा था हूटर, जमा रहे थे धौंस चेतना नगर में लोगों ने बताया कि आरोपियों की कार में पुलिस का हूटर लगा हुआ था। युवती के चीखने पर जब लोग नजदीक पहुंचे तो उसमें एक युवक ने पुलिस की धौंस दी। तेज रफ्तार में कार लेकर भागने का प्रयास युवक कर रहे थे, इस बीच हादसा होने का भी खतरा बन गया था।

मंडुवाडीह थाना अंतर्गत महेशपुर की रहने वाली युवती शिवदासपुर स्थित अपार्टमेंट में खाना बनाती है। शाम के समय वह चांदपुर इंडस्ट्रीयल से होकर पैदल शिवदासपुर स्थित अपार्टमेंट जा रही थी। चेतना नगर कॉलोनी के मोड़ पर पहुंचने पर काले रंग की बिना नंबर की नई कार में सवार तीन युवक रूके और युवती से छेड़छाड़ करने लगे।युवती का आरोप रहा कि युवक जबरन कार में खींचने लगे। युवती के शोर मचाने पर आसपास के काफी लोग जुट गए। इस दौरान घबराए युवक कार लेकर भागने लगे लेकिन आसपास के लोगों ने दौड़ा लिया। इस दौरान मारपीट में दो युवकों का सिर भी फट गया।