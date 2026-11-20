Varanasi News: बीमार बुजुर्ग मां से जबरन अंगूठा लगवाने का प्रयास, नर्स को पीटा
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 02:47 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 02:47 AM IST
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वाराणसी। कैंट थाना क्षेत्र के टकटकपुर में पारिवारिक विवाद में 82 साल की बुजुर्ग महिला से जबरन अंगूठा लगवाने और उनकी देखभाल कर रही नर्स के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। विरोध करने पर गालीगलौज और जान से मारने की धमकी देने के साथ घर में लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़ने का भी आरोप है। मामले में कैंट पुलिस ने भाई समेत पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। उदयभान सिंह के अनुसार, शांति देवी (82) बीमारी के कारण बिस्तर पर हैं। उनकी देखभाल के लिए नर्स पूजा को रखा गया है। आरोप है कि 15 नवंबर को परिवार के लोग छठ पूजा के लिए बहन के घर गए थे। इसी दौरान उनके छोटे भाई इंद्रभान सिंह, पत्नी संध्या सिंह, बेटे रक्षित सिंह, बेटी मान्या सिंह और दो अन्य लोग घर पहुंचे। आरोपियों ने मां से जबरन अंगूठा लगवाने का प्रयास किया। नर्स पूजा ने विरोध किया तो गालीगलौज और मारपीट की। जान से मारने की धमकी भी दी। नर्स से घटना की जानकारी मिलने पर उदयभान घर पहुंचे तो उनके साथ भी गाली-गलौज और धमकी दी गई। आरोप है कि इस दौरान घर में लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए गए। उदयभान की तहरीर पर कैंट पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवाद
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