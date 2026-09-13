Varanasi News: अटैकर दीपक ने अकेले 31 अंक स्कोर कर कला संकाय को बनाया चैंपियन
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:03 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:03 AM IST
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विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद बीएचयू की ओर से आयोजित अंतर संकाय बास्केटबॉल प्रतियोगिता शनिवार को संपन्न हो गई। इसके फाइनल में कला संकाय ने सामाजिक विज्ञान संकाय की टीम को 64-58 के स्कोर से हरा दिया। इसमें कला संकाय के अटैकर दीपक ने 31 अंक स्कोर किए। आयोजन सचिव डॉ. धीरेंद्र तिवारी ने बताया कि विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद बीएचयू की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में अलग-अलग संकायों और संस्थानों के कुल 10 पुरुष टीमों ने हिस्सा लिया। विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद के महासचिव प्रो. एके नेमा ने कहा कि खेल के माध्यम से आपसी सौहार्द एवं खेल भावना बढ़ता है। इस अवसर पर सचिव डॉ. दीपक डोगरा, डॉ. राजीव कुमार सिंह, डॉ. खुर्शीद अहमद, डॉ. प्रदीप खालको, सहायक निदेशक मौजूद रहे।
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