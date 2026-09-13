Varanasi News: ट्रांसपोर्ट कर्मी से मारपीट और पत्थरबाजी, प्राथमिकी दर्ज
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:33 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:33 AM IST
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रोहनिया। थाना क्षेत्र में वीआरएल ट्रांसपोर्ट के पास गाड़ी खड़ी करने के विवाद को लेकर एक ट्रांसपोर्ट कर्मी के साथ मारपीट और पत्थरबाजी की गई। पीड़ित सतीश यादव की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सतीश ने पुलिस को बताया कि 10 सितंबर की शाम वीआरएल ट्रांसपोर्ट परिसर में ट्रक को साइड लगा रहे थे। अश्विनी कुमार प्रजापति अपने पांच-छह साथियों के साथ पहुंचा। आरोपियों ने गालीगलौज की। विवाद बढ़ने पर लात-घूसों और बेल्ट से मारपीट की। मनबढ़ों ने गोदाम पर पत्थरबाजी भी की। हमले में ट्रांसपोर्ट कर्मी बचाव के लिए पहुंचे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। इंस्पेक्टर राजू सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामला दर्ज किया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश कर रही है। संवाद
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