{"_id":"6aa5b015ae8a6b9806008a17","slug":"assault-on-transport-worker-and-stone-pelting-fir-registered-varanasi-news-c-20-vns1021-1541874-2026-09-13","type":"story","status":"publish","title_hn":"Varanasi News: ट्रांसपोर्ट कर्मी से मारपीट और पत्थरबाजी, प्राथमिकी दर्ज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Varanasi News: ट्रांसपोर्ट कर्मी से मारपीट और पत्थरबाजी, प्राथमिकी दर्ज

वाराणसी ब्यूरो

Updated Sun, 13 Sep 2026 01:33 AM IST Updated Sun, 13 Sep 2026 01:33 AM IST

विज्ञापन







Link Copied

