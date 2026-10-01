Varanasi News: वाराणसी के तीरंदाजों ने टीम स्पर्धा में रजत, कंपाउंड राउंड में जीता कांस्य
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:40 PM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:40 PM IST
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उत्तर प्रदेश तीरंदाजी संघ की ओर से बाराबंकी में चार दिवसीय सीनियर और जूनियर वर्ग तीरंदाजी स्पर्धा हुई। बृहस्पतिवार को वाराणसी की सुनीता भारद्वाज, महिमा मिश्रा, अंजली यादव और अदिति सिंह ने इंडियन राउंड में सीनियर वर्ग में रैंकिंग के आधार पर 1218 अंक अर्जित कर टीम प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता। जूनियर वर्ग में कंपाउंड राउंड के अंतर्गत ओवरऑल रैंकिंग में पांचवां स्थान प्राप्त कर ओलंपिक राउंड में अभय कुमार पटेल ने कांस्य पर निशाना साधा। खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर जिला तीरंदाजी संघ अध्यक्ष दिवाकर द्विवेदी, सचिव शशि प्रकाश मिश्र, कोषाध्यक्ष आशीष अग्रवाल, डॉ. विद्यासागर पांडेय, जेपी सिंह, रणदीप सिंह, अशोक कुमार पांडेय ने खुशी जताई।
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