बांसडीह में फिर बड़ी चोरी: लाखों के गहने और नकदी गायब, वाराणसी गया था परिवार; लौटने पर टूटा मिला मकान का ताला

बांसडीह कस्बे में चोरी की घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। ताजा मामला वार्ड नंबर-11 का है, जहां चोरों ने एक बंद दो मंजिला मकान को निशाना बनाकर लाखों रुपये के आभूषण और 50 हजार रुपये नकद चोरी कर लिए। परिवार के लोग बुधवार की सुबह वाराणसी गए थे। गुरुवार की शाम लौटे तो मकान का ताला टूटा मिला और घर के अंदर सामान बिखरा पड़ा था। घटना से पीड़ित परिवार में कोहराम मच गया। वहीं, लगातार हो रही चोरी की घटनाओं का खुलासा नहीं होने से स्थानीय लोगों में आक्रोश है।

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जानकारी के अनुसार, वार्ड नंबर-11 निवासी सुरेश पांडेय अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। उनके पुत्र और पुत्रवधू नौकरी के सिलसिले में बाहर रहते हैं। बुधवार की सुबह सुरेश पांडेय अपनी पत्नी के साथ वाराणसी के एक निजी अस्पताल में भर्ती रिश्तेदार को देखने गए थे। गुरुवार की शाम घर लौटे तो मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ मिला। अंदर जाने पर कमरों में सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी की जांच की तो नकदी और आभूषण गायब मिले।