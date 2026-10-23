फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Another major theft Jewelry and cash worth lakhs missing family gone to Varanasi lock house broken

बांसडीह में फिर बड़ी चोरी: लाखों के गहने और नकदी गायब, वाराणसी गया था परिवार; लौटने पर टूटा मिला मकान का ताला

Fri, 23 Oct 2026 07:57 PM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, बलिया।
अमर उजाला नेटवर्क, बलिया। Published by: Aman Vishwakarma Updated Fri, 23 Oct 2026 07:57 PM IST
सार

जिले के बांसडीह में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। परिवार के एक दिन के लिए वाराणसी जाने के दौरान चोरों ने मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपये के गहने और 50 हजार रुपये नकद पार कर दिए। घर लौटने पर परिवार को ताला टूटा मिला। इसके बाद चोरी की जानकारी हुई। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है।

विज्ञापन
Another major theft Jewelry and cash worth lakhs missing family gone to Varanasi lock house broken
चोरी के बाद बिखरे सामान। - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बांसडीह कस्बे में चोरी की घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। ताजा मामला वार्ड नंबर-11 का है, जहां चोरों ने एक बंद दो मंजिला मकान को निशाना बनाकर लाखों रुपये के आभूषण और 50 हजार रुपये नकद चोरी कर लिए। परिवार के लोग बुधवार की सुबह वाराणसी गए थे। गुरुवार की शाम लौटे तो मकान का ताला टूटा मिला और घर के अंदर सामान बिखरा पड़ा था। घटना से पीड़ित परिवार में कोहराम मच गया। वहीं, लगातार हो रही चोरी की घटनाओं का खुलासा नहीं होने से स्थानीय लोगों में आक्रोश है।

विज्ञापन


जानकारी के अनुसार, वार्ड नंबर-11 निवासी सुरेश पांडेय अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। उनके पुत्र और पुत्रवधू नौकरी के सिलसिले में बाहर रहते हैं। बुधवार की सुबह सुरेश पांडेय अपनी पत्नी के साथ वाराणसी के एक निजी अस्पताल में भर्ती रिश्तेदार को देखने गए थे। गुरुवार की शाम घर लौटे तो मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ मिला। अंदर जाने पर कमरों में सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी की जांच की तो नकदी और आभूषण गायब मिले।

विज्ञापन
Trending Videos

अलमारी खंगालकर नकदी और गहने ले गए चोर

पीड़ित परिवार के मुताबिक, चोर 50 हजार रुपये नकद के अलावा मांगटीका, नथिया, कान के झुमके, सोने के टप्स, बाली, अंगूठियां, दो मंगलसूत्र, चांदी की पायल, दर्जनों बिछिया और नाक की कील समेत अन्य आभूषण उठा ले गए। चोरी गए गहनों में सुरेश पांडेय और उनकी बहू के आभूषण भी शामिल हैं। परिवार के लोगों का कहना है कि वे महज एक दिन के लिए मकान बंद करके गए थे। इसी दौरान चोरों ने वारदात को अंजाम दे दिया।

घटना के बाद से परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है। कस्बे में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से लोगों की चिंता बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि चोरी की वारदातों का खुलासा नहीं होने से चोरों के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने घटनाओं पर अंकुश लगाने और चोरी के मामलों का जल्द खुलासा करने की मांग की है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed