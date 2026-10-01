Varanasi News: वसंत कन्या महाविद्यालय में मनाई गई एनी बेसेंट की जयंती
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:49 PM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:49 PM IST
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वसंत कन्या महाविद्यालय में बृहस्पतिवार को संस्था की संस्थापिका एनी बेसेंट की 179वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर संस्थान में भाषण और चित्रकला प्रतियोगिता का हुई। कार्यक्रम की शुरुआत एनी बेसेंट की प्रतिमा पर पुष्पांजलि के साथ हुई। भाषण में 41 प्रतिभागियों ने भाग लिया जबकि चित्रकला में कुल 25 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। चित्रकला में निर्णायक मंडल में समाजशास्त्र विभाग की विभागाध्यक्ष कल्पना आनंद और चित्रकला विभाग की विभागाध्यक्षा दीक्षा जायसवाल ने परिणाम की घोषणा की। चित्रकला में विद्लेई मित्रा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्राचार्या प्रो. रचना श्रीवास्तव ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हमारा कार्य ही मां एनी बेसेंट के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। संचालन और संयोजन दर्शन शास्त्र विभाग की सहायक आचार्या डॉ. प्रतिमा सिंह ने किया।
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