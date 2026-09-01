Varanasi News: जलभराव के बीच गड्ढे में दूसरी बार सवारी लदा ई-रिक्शा पलटा
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 02:05 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 02:05 AM IST
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- बारिश के कारण सुबह नौ बजे से दोपहर एक बजे तक लगा रहा जाम, फंसी रही एंबुलेंस भी
माई सिटी रिपोर्टर
वाराणसी। बारिश में जलभराव के बीच सोमवार को लंका के सीरगोवर्धनपुर स्थित संत रविदास पार्क के सामने गड्ढे में सवारी लदा ई-रिक्श पलट गया। इसमें बैठीं चार महिलाएं बाल-बाल बच गईं। इन्हें हल्की चोट आई है। बारिश की वजह से जलभराव के हालात में यह दूसरी घटना है। इसके पूर्व पिछले दिनों चितईपुर में सवारी लदा ऑटो जलभराव के कारण पलटा था।
उधर, सोमवार को हुई बारिश के कारण सोएपुर, पांडेयपुर, पहड़िया, गोइठहां, बालाजी नगर कॉलोनी, अवलेशपुर, चितईपुर, भगवानपुर, मारुति नगर कॉलोनी, सामनेघाट, नुआंव आदि इलाकों में जलभराव की समस्या से लोगों को परेशान होना पड़ा। बीएचयू सीर गेट से आगे बढ़ने पर सीर तिराहा, सीर डाफी मार्ग पर 700 मीटर दूरी तक और सीर रविदास मंदिर मार्ग पर 500 मीटर लंबा जाम सुबह 9 बजे से दोपहर एक बजे तक लगा रहा। जाम में फंसकर बीएचयू अस्पताल इलाज कराने के लिए जाने वाले मरीज एंबुलेंस में फंसे रहे। वहीं, कछवा रोड बाजार से कपसेठी मार्ग पर पूर्व माध्यमिक विद्यालय एवं राजकीय हाईस्कूल के मुख्य द्वार पर बने गेट के समीप पूरा रास्ता जलमग्न रहा।
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माई सिटी रिपोर्टर
वाराणसी। बारिश में जलभराव के बीच सोमवार को लंका के सीरगोवर्धनपुर स्थित संत रविदास पार्क के सामने गड्ढे में सवारी लदा ई-रिक्श पलट गया। इसमें बैठीं चार महिलाएं बाल-बाल बच गईं। इन्हें हल्की चोट आई है। बारिश की वजह से जलभराव के हालात में यह दूसरी घटना है। इसके पूर्व पिछले दिनों चितईपुर में सवारी लदा ऑटो जलभराव के कारण पलटा था।
उधर, सोमवार को हुई बारिश के कारण सोएपुर, पांडेयपुर, पहड़िया, गोइठहां, बालाजी नगर कॉलोनी, अवलेशपुर, चितईपुर, भगवानपुर, मारुति नगर कॉलोनी, सामनेघाट, नुआंव आदि इलाकों में जलभराव की समस्या से लोगों को परेशान होना पड़ा। बीएचयू सीर गेट से आगे बढ़ने पर सीर तिराहा, सीर डाफी मार्ग पर 700 मीटर दूरी तक और सीर रविदास मंदिर मार्ग पर 500 मीटर लंबा जाम सुबह 9 बजे से दोपहर एक बजे तक लगा रहा। जाम में फंसकर बीएचयू अस्पताल इलाज कराने के लिए जाने वाले मरीज एंबुलेंस में फंसे रहे। वहीं, कछवा रोड बाजार से कपसेठी मार्ग पर पूर्व माध्यमिक विद्यालय एवं राजकीय हाईस्कूल के मुख्य द्वार पर बने गेट के समीप पूरा रास्ता जलमग्न रहा।
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