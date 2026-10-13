Varanasi News: दोपहर एक बजे से 3 बजे तक एयरशो प्रस्तावित, एयरपोर्ट पर रहेगा नो फ्लाइंग जोन
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 01:13 AM IST
Updated Tue, 13 Oct 2026 01:13 AM IST
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बाबतपुर एयरपोर्ट से एयरशो के लिए उड़ान भरेंगे 20 विमान, इनकी पार्किंग और ईंधन की व्यवस्था पूरी
माई सिटी रिपोर्टर
वाराणसी। काशी में 22, 24 और 25 अक्तूबर को होने वाले एयरशो का समय दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक प्रस्तावित है। हालांकि, इसे लेकर अभी प्रशासनिक मुहर नहीं लगी है। शो का समय तैयारियों और संभावनाओं के आधार पर बदला भी जा सकता है। बाबतपुर एयरपोर्ट पर इसी समय के अनुसार, तैयारियों की जा रही हैं। 22, 24 और 25 अक्तूबर को इसी समय पर एयरपोर्ट को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया जाएगा।
एयरशो को लेकर एयरफोर्स, जिला प्रशासन और पुलिस समेत सभी विभाग तैयारियों में जुटे हैं। रोज उच्चाधिकारियों की ओर से समीक्षा भी की जा रही है। हालांकि एयरशो के समय को लेकर अभी कोई पुख्ता जानकारी साझा नहीं की गई है। फिर भी एयरपोर्ट पर हो रही तैयारियों को देखते हुए यह माना जा रहा है कि एयरशो का समय दोपहर 1 से 3 बजे तक होगा। एयरपोर्ट के अधिकारियों के अनुसार, 20 और 21 अक्तूबर को एयरशो के लिए अभ्यास किया जाएगा। इसके बाद तीन दिन शो में विमान एक से बढ़ कर एक करतब दिखाएंगे। अभ्यास और शो के लिए 20 विमान को बाबतपुर एयरपोर्ट पर पार्क किया जाएगा। इसके लिए अलग बे बनाया गया है। साथ ही इन सभी विमानों में ईंधन भी भरने की व्यवस्था एयरपोर्ट पर होगी। अधिकारियों के अनुसार एयर शो को देख दोपहर 1 से 3 बजे तक नो फ्लाइंग जोन घोषित रहेगा।
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माई सिटी रिपोर्टर
वाराणसी। काशी में 22, 24 और 25 अक्तूबर को होने वाले एयरशो का समय दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक प्रस्तावित है। हालांकि, इसे लेकर अभी प्रशासनिक मुहर नहीं लगी है। शो का समय तैयारियों और संभावनाओं के आधार पर बदला भी जा सकता है। बाबतपुर एयरपोर्ट पर इसी समय के अनुसार, तैयारियों की जा रही हैं। 22, 24 और 25 अक्तूबर को इसी समय पर एयरपोर्ट को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया जाएगा।
एयरशो को लेकर एयरफोर्स, जिला प्रशासन और पुलिस समेत सभी विभाग तैयारियों में जुटे हैं। रोज उच्चाधिकारियों की ओर से समीक्षा भी की जा रही है। हालांकि एयरशो के समय को लेकर अभी कोई पुख्ता जानकारी साझा नहीं की गई है। फिर भी एयरपोर्ट पर हो रही तैयारियों को देखते हुए यह माना जा रहा है कि एयरशो का समय दोपहर 1 से 3 बजे तक होगा। एयरपोर्ट के अधिकारियों के अनुसार, 20 और 21 अक्तूबर को एयरशो के लिए अभ्यास किया जाएगा। इसके बाद तीन दिन शो में विमान एक से बढ़ कर एक करतब दिखाएंगे। अभ्यास और शो के लिए 20 विमान को बाबतपुर एयरपोर्ट पर पार्क किया जाएगा। इसके लिए अलग बे बनाया गया है। साथ ही इन सभी विमानों में ईंधन भी भरने की व्यवस्था एयरपोर्ट पर होगी। अधिकारियों के अनुसार एयर शो को देख दोपहर 1 से 3 बजे तक नो फ्लाइंग जोन घोषित रहेगा।
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