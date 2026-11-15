यूपी: वाराणसी में चर्चा का विषय बना अखिलेश यादव का पोस्टर, श्रीराम के आशीर्वाद का जिक्र; सरकार बनाने का दावा

भगवान श्रीराम और माता शबरी का प्रसंग हमें प्रेम, समानता, सम्मान और सामाजिक सद्भाव का संदेश देता है। समाजवादी विचारधारा भी समाज के अंतिम व्यक्ति को सम्मान और अधिकार दिलाने की बात करती है। हमारी कल्पना का उत्तर प्रदेश ऐसा है, जहां धर्म के नाम पर विभाजन नहीं, बल्कि सभी धर्मों, जातियों और वर्गों का सम्मान हो। काशी की धरती से हमारा संदेश है कि राजनीति में मर्यादा, सामाजिक न्याय और जनकल्याण सर्वोपरि होने चाहिए।



समाजवादी विचारधारा में भी सामाजिक न्याय, समानता और वंचित वर्गों के सम्मान की बात कही गई है काशी की आध्यात्मिक विरासत और अयोध्या की सांस्कृतिक पहचान के साथ यह संदेश भी महत्वपूर्ण है कि राजनीति में धर्म और आस्था का सम्मान करते हुए जनता के वास्तविक मुद्दों, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।