नमो से अस्सी घाट के बीच एयर शो: महाकुंभ जैसी होंगी तैयारियां, गंगा में रहेगा रूट डायवर्जन; पढ़ें- पूरी जानकारी

आसमान में लड़ाकू विमानों का करतब और धरा से उन्हें निहारने वालों की 20 लाख की भीड़ को थामने की तैयारियों में कमिश्नरेट पुलिस जुटी है। 22-25 अक्तूबर को घाट किनारे तीन दिवसीय एयर शो में देश के विभिन्न महानगरों से लोगों की भीड़ जुटेगी। सुरक्षा, कानून एवं यातायात व्यवस्था को लेकर महाकुंभ जैसी तैयारियां होंगी। घाट किनारे गंगा में भी ट्रैफिक रूट डायवर्जन होगा। राजघाट पुल नो व्हीकल जोन होगा।

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श्रीकाशी विश्वनाथ धाम जाने वाले मार्गों समेत शहर के अंदर और बाहर भी रूट डायवर्जन होगा। एक अक्तूबर को सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में तैयारियों पर अंतिम मुहर लगेगी। समन्वय बैठक में सभी विभाग के अधिकारी रहेंगे।