एयर शो: बाबतपुर एयरपोर्ट पर उड़ानें प्रभावित, दो बजे के बाद ही उड़ान भर सकेंगे विमान; 25 अक्तूबर तक यही हाल

विमान में बैठे रहे यात्री,नहीं मिली उड़ान की इजाजत

बाबतपुर। वाराणसी एयरपोर्ट पर एयर शो के रिहर्सल के कारण यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। एयर शो के रिहर्सल के चलते एटीसी (एयर ट्रैफिक कंट्रोल) से अनुमति न मिलने के कारण इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस की दो उड़ानों को रोक दिया गया। विमानों में बोर्डिंग पूरी हो चुकी थी और यात्री अपनी सीटों पर बैठ चुके थे, लेकिन अनुमति न मिलने के कारण उन्हें वापस विमान से उतारकर टर्मिनल लौटना पड़ा। इंडिगो की उड़ान संख्या 6ई 6044 जो वाराणसी से चेन्नई जाने वाली थी, इसमें 183 यात्री सवार हो चुके थे। ऐसे ही एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान आईएक्स 1810 वाराणसी से मुंबई जाने वाली थी। इसके यात्री भी विमान के भीतर अपनी सीटों पर बैठ चुके थे।



दोनों विमान उड़ान भरने के लिए पूरी तरह तैयार थे और एयरलाइंस द्वारा एटीसी से टेक-ऑफ की अनुमति मांगी गई थी। हालांकि, उस समय एयर शो के रिहर्सल का समय होने के कारण एटीसी ने विमानों को उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी।