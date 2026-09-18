Varanasi News: सर्किट हाउस का रास्ता बंद होने पर अधिवक्ताओं में आक्रोश
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:05 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:05 AM IST
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वाराणसी। मुख्यमंत्री के आगमन से पहले सुरक्षा व्यवस्था काे लेकर सर्किट हाउस जाने वाला रास्ता बंद किए जाने से अधिवक्ताओं में आक्रोश है। अधिवक्ताओं ने जिला जज को पत्र देकर कचहरी आने-जाने के समय रास्ता बंद न करने की मांग की है। उनका कहना है कि रास्ता बंद होने से अधिवक्ताओं को परेशानी होती है और पुलिस से विवाद की स्थिति बनती है। पत्र में आशंका जताई गई कि किसी दिन पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच बड़ा विवाद हो सकता है। सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश सिंह गौतम ने बताया कि पूर्व में दो बार रास्ता बंद करने को लेकर पुलिस और अधिवक्ताओं में नोकझोंक भी हो चुकी है। बृहस्पतिवार को भी नोकझोंक हुई। जिला जज को पत्र सौंपा गया ताकि इस पर कार्रवाई हो सके।
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