बीएचयू में 20 साल की कार्ययोजना तैयार: कैंपस में कोच और डॉक्टर्स बढ़ेंगे, ईसी की बैठक; संविदाकर्मियों की चर्चा

बीएचयू में सोमवार को पांच घंटे तक चली एग्जीक्यूटिव काउंसिल (ईसी) की बैठक में विश्वविद्यालय के अगले 20 साल की कार्ययोजना तैयार की गई। अगले 20 साल में एकेडमिक से लेकर परिसर में बढ़ाई जाने वाली सुविधाओं और बीएचयू अस्पताल में इलाज की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने पर विमर्श हुआ। तय किया गया कि हॉस्टलों के मेस में भोजन की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ खेलकूद का भी विस्तार किया जाएगा। परिसर में वॉलीबॉल और फुटबॉल के अलावा निशानेबाजी, बॉक्सिंग और तैराकी के कोच बढ़ाए जाएं।

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कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में जगह-जगह चल रहे निर्माण कार्य पर ईसी सदस्यों ने आपत्ति जताई। सदस्यों ने कहा कि जितनी जरूरत हो उतना ही नया निर्माण कराया जाए। लंबे समय से संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों की सेवा को नियमित करने की मांग उठी। बैठक के दाैरान यह फैसला लिया गया कि अस्थायी कर्मचारियों के प्रमोशन की फाइल यूजीसी को भेज दी जाए। अस्पताल में डाॅक्टरों की कम संख्या पर चिंता जताई गई।