Varanasi News: पेंटर की मौत के मामले में ठेकेदार पर लगाया दबाव बनाने का आरोप, चार घंटे तक धरना

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चंदौली के मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के कटेसर गांव का निवासी आकाश ठाकुर बीते 7 नवंबर को सेंट्रल जेल रोड स्थित सद्भावना बिहार कॉलोनी मोड़ पर पेंटिंग का काम कर रहा था। इसी दौरान वह अचानक चौथी मंजिल से नीचे गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत दीनदयाल अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। मृतक आकाश की मां रेखा देवी और बहन नैना ने पुलिस को बताया कि एकमात्र आकाश ही परिवार का कमाने वाला सदस्य था। उनके पिता भरत की चार महीने पहले लंबी बीमारी से मौत हो गई थी। आकाश की मौत के बाद परिवार के सामने भरण-पोषण का गंभीर संकट खड़ा हो गया है।परिवार ने आरोप लगाया है कि ठेकेदार और अन्य लोग फोन पर ढाई लाख से चार लाख रुपये का समझौता करने का दबाव बना रहे हैं। नैना ने कहा कि इतने कम पैसों में उनका गुजारा नहीं हो पाएगा। कैंट इंस्पेक्टर राजकिशोर पांडेय ने बताया कि 14 नवंबर को मृतक की मां की तहरीर पर निर्माण कार्य कराने वाले खालिद बशीर के खिलाफ कैंट थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले में नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पीड़ित परिवार ने ठेकेदार पर मामले को रफा-दफा करने का आरोप लगाया है।