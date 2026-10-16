Varanasi News: बीएचयू के वीसी ऑफिस के बाहर तालाबंदी कर धरने पर बैठे एबीवीपी कार्यकर्ता

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बीएचयू में 18 दिनों के अनिश्चितकालीन आंदोलन के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने बृहस्पतिवार को कुलपति कार्यालय पर तालाबंदी कर दी। केंद्रीय कार्यालय के पहले तल की गैलरी में बैठकर चैनल गेट के बाहर नारेबाजी भी की। इस बीच कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि समाधान नहीं देकर समस्या टाली जा रही है। उनका कहना था कि पिछले दिनों धरने में उठी उनकी मांगों पर अमल नहीं किया गया। लोकपाल बीएचयू की ओर से जो पत्र आंदोलन समाप्ति पर दिया गया था। ये कहा गया था कि 12 अक्तूबर को संबंधित मांगों पर अध्यक्ष और लोकपाल सुख महेंद्र सिंह ने ही आश्वासन जताया था। अभी तक चार दिन बीत गए लेकिन कोई आधिकारिक पक्ष नहीं आया। इन छात्रों ने बीएचयू के चीफ प्रॉक्टर को हटाने की मांग की थी। हालांकि, धरने के 18वें और भूख हड़ताल के दूसरे दिन जांच बिठा दी गई थी। छात्रों ने कहा कि विद्यार्थी परिषद, छात्रावासों में व्याप्त समस्याएं, विद्यार्थियों की सुरक्षा, सड़क और बिजली-पानी से जुड़ी मूलभूत सुविधाओं के साथ और छात्रहित से संबंधित मांगों पर लगातार विवि प्रशासन का ध्यान दिलाया गया था। इन समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों को पूर्व में पत्र और सूचनाएं भी दी गई थीं।