Varanasi News: बीएचयू में अभाविप कार्यकर्ताओं ने किया सुंदरकांड का पाठ
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 01:25 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 01:25 AM IST
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वाराणसी। बीएचयू में चीफ प्रॉक्टर को हटाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) कार्यकर्ताओं ने शनिवार को सुंदरकांड का पाठ किया। 23 सितंबर से केंद्रीय कार्यालय पर चल रहे धरना, प्रदर्शन के तहत पहले मौन प्रदर्शन और फिर ओपन माइक के माध्यम से अपनी बात विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष रखी। शनिवार को सामूहिक सुंदरकांड पाठ में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने सहभागिता की। अभाविप बीएचयू इकाई अध्यक्ष पल्लव सुमन ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई थी। विद्यार्थियों को कार्यक्रम आयोजित न करने देने का भी प्रयास किया गया। मंत्री अनुराग तिवारी ने कहा कि पिछले कई दिनों से विद्यार्थी लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीकों से अपनी आवाज विश्वविद्यालय प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं। ब्यूरो
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