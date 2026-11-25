विज्ञापन



मंडुवाडीह थाना क्षेत्र शिवदासपुर स्थित सिंधोरिया कॉलोनी निवासी कृष्ण कुमार गुप्ता की पत्नी प्रभावती देवी ने पुलिस को बताया कि वह दशाश्वमेध घाट पर गंगा स्नान के लिए गई थीं। स्नान के बाद कपड़े बदलने जाते समय पीछे से आए एक व्यक्ति ने उनकी सोने की चेन झपट ली। अचानक हुई इस घटना से वह संभल पातीं, इससे पहले ही आरोपी भीड़ में गायब हो गया। प्रभावती देवी ने बताया कि छीनी गई चेन 22 कैरेट सोने की थी और इसका वजन करीब 21 ग्राम था। चेन के आधे हिस्से पर बिंदु जैसी डिजाइन बनी हुई थी। दशाश्वमेध थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि विवेचना उपनिरीक्षक अविनाश कुमार सिंह को सौंपी गई है। पुलिस घाट और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।

विज्ञापन

वाराणसी। कार्तिक पूर्णिमा पर दशाश्वमेध घाट पर मंगलवार की सुबह महिला के गले से सोने की चेन छीन ली गई। भीड़ का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम देकर एक युवक भाग निकला। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ दशाश्वमेध थाने में प्राथमिकी दर्ज की है।