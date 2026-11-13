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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   A procession will be taken out tomorrow on the 557th Prakash Parv of Guru Nanak Dev Maharaj.

Varanasi News: गुरुनानक देव महाराज के 557वें प्रकाश पर्व कल निकलेगी शोभायात्रा

Fri, 13 Nov 2026 11:49 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 11:49 PM IST
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A procession will be taken out tomorrow on the 557th Prakash Parv of Guru Nanak Dev Maharaj.
वाराणसी। सिख गुरु गुरुनानक देव महाराज का 557वां प्रकाश पर्व 24 नवंबर को मनाया जाएगा। इसके उपलक्ष्य में रविवार को गुरुबाग स्थित गुरुद्वारा से दोपहर 12 बजे शोभायात्रा निकाली जाएगी। जुगो जुग अटल गुरुग्रंथ साहिब एवं पंच प्यारे की अगुवाई में शोभायात्रा निकालेगी। मुख्य ग्रंथी राजेश सिंह ने बताया कि शोभायात्रा लक्सा, गिरजाघर चौराहा, नई सड़क, चेतगंज, लहुराबीर, मलदहिया, लाजपत नगर, नानक नगर, शास्त्री नगर, अशोक नगर, सिगरा चौराहा होते हुए शाम सात बजे बजे तक वापस गुरुद्वारा गुरुबाग पहुंचेगी। इस दौरान हथुआ मार्केट, मलदहिया, लाजपत नगर, नानक नगर, साजन तिराहा (भारत मेडिकल स्टोर), अशोक नगर एवं गांधी नगर में शोभायात्रा का भव्य स्वागत एवं प्रसाद का वितरण किया जाएगा। ब्यूरो
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